В Воронеже мужчина ограбил пенсионерку прямо в дверях ее квартиры

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:35:52+03:00

Горожанин втолкнул ее в помещение и потребовал отдать все деньги

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В Воронеже задержали 43-летнего горожанина, которого подозревают в дерзком ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 5 февраля.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Левобережного района. Она рассказала, что уже пришла домой в тот момент, когда на нее напали. Женщина открыла дверь квартиры и ее резко втолкнули в помещение. После этого мужчина ударил пенсионерку по лицу и потребовал отдать ему все деньги. Испугавшись, горожанка передала грабителю 37 тысяч. Затем он скрылся.

Правоохранители установили личность нападавшего, а по полученной оперативной информации смогли выяснить, где он находится. Грабителем оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление воронежец. Его задержали.

В отделе полиции он признал вину и рассказал, что был в гостях у соседа пенсионерки. Когда он вышел в подъезд, то увидел, что пожилая женщина заходит в квартиру и напал на нее. Похищенные деньги он потратил на личные цели.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU