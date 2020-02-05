2020-02-05T20:11:25+03:00
Общество

В тарифном управлении рассказали, почему в Воронеже резко подорожало отопление и горячая вода

Разница в сумме платежей составила больше тысячи рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Теплая зима вопреки ожиданиям горожан не позволила сэкономить бюджет.Теплая зима вопреки ожиданиям горожан не позволила сэкономить бюджет.Фото: из архива «КП»
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В этом году, несмотря на аномально-теплую зиму, горожане стали заметно больше платить за отопление и горячую воду. Разница по сравнению с платежами 2019 составила больше тысячи рублей. «Комсомолка» поинтересовалась у руководителя управления по государственному регулированию тарифов области, почему так получилось.

- Повышение платы за отопление и горячую воду точно не связано с ростом тарифов, - считает Евгений Бажанов. - Чаще всего причина кроется в неритмичности снятия показаний счетчиков и начислений теплоснабжающих организаций. Например, один месяц техник снял показания 25 числа, а на следующий – 31. По фату выходит, что в квитанции за один месяц жильцы заплатят за 25 дней, а в другой – за 31. Эти шесть дней – 20% платы, ощутимая разница в платеже.

Тем не менее, вероятность ошибки не исключена. Если у жильцов есть сомнения в правомерности начислений за коммунальные услуги, они могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию с заявлением о проведении проверки. Адрес ГЖИ г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а, 13 этаж (БЦ "Романовский") к. 14. Письмо можно оставить и на официальном сайте инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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