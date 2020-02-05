В Воронеже не обнаружили коронавирус у работавшей в Китае семейной пары

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:22:23+03:00

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У семейной пары, прибывшей из Китая и госпитализированной в Воронеже 31 января, коронавирус не обнаружен. Их выписали из областной детской клинической больницы №2. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, 35-летний мужчина и его 25-летняя жена часто бывают в КНР по работе. В последнее же время они решили отправиться на отдых, на тот же популярный остров Хайнань. Вернувшись на родину, воронежцы почувствовали недомогание, боли в горле. Хотя температура у них и не повышалась, но горожане все же решили сразу обратиться за медицинской помощью.

До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ. У 55-летней женщины определили грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. У 35-летнего мужчины – риновирус.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU