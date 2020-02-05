2020-02-05T19:05:43+03:00
Общество

Платеж за вывоз мусора в селах Воронежской области не должен превышать 80 рублей

Такую рекомендацию дали в региональном управлении по регулированию тарифов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

С этого года на территории области заработали все региональные операторы в сфере обращения с ТКО. Их определили по конкурсу. Теперь платежки за сбор, вывоз и утилизацию мусора получают все жители региона, даже в отдаленных селах, где этой платы никогда не было. Это связано со вступлением в полную силу нового законно об обращении с отходами.

- Реформа предполагает более качественную работу с отходами, чтобы они не свозились в ближайший лес или на пустырь, а утилизировались на полигонах согласно современным требованиям, - пояснил Евгений Бажанов, руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области. - Понятно, что эти затраты будут ложиться на плечи потребителей.

Для всех межмуниципальных кластеров правительство установило тарифы. Конечная сумма за вывоз мусора в платежке складывается из соотношения тарифа и объема вывезенного мусора. Объем в большинстве случаев определяется по нормативам накопления. Он устанавливается департаментом ЖКХ и является дифференцированным – для частного сектора или многоквартирных домов. Сейчас чиновники рассматривают возможность установки отдельного тарифа для жителей сельской местности. Есть договоренность, что плата за вывоз мусора на селе не должна превышать 70-80 рублей.

- Если кто-то из жителей села считает, что им выставили очень большой счет за вывоз мусора, они могут обратиться в тарифное управление или в свою администрацию с просьбой о рассмотрении этого вопроса. На начальном этапе введения нового тарифа возможны различные ошибки и иные издержки переходного периода. Мы готовы эти недочеты исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже число классов, закрытых на карантин, увеличилось до 126
В тарифном управлении рассказали, почему в Воронеже резко подорожало отопление и горячая вода
В Воронеже из-за нарушений норм безопасности приостановили подачу газа в котельную
Платеж за вывоз мусора в селах Воронежской области не должен превышать 80 рублей
На директора предприятия в Воронежской области возбудили дело по невыплате зарплаты сотрудникам
В воронежском заповеднике поймали двух браконьеров
В воронежском доме ребенка детей кормили испорченными овощами и не оказывали малышам помощь
На одной из главных улиц Воронежа на видео попала пылающая иномарка
В Воронеже мужчина ограбил пенсионерку прямо в дверях ее квартиры
В Воронеже не обнаружили коронавирус у работавшей в Китае семейной пары
В Воронежской области пьяный водитель протаранил мотоциклы байкеров, приехавших на слет клуба
Проснувшегося раньше времени барсука сняли на видео в воронежском заповеднике
С 1 июля коммунальные тарифы в Воронежской области вырастут на 4%
Житель Воронежской области в порыве ревности забил до смерти подругу
В Воронеже синоптики обещают мороз до -11 градусов
Воронежцев приглашают на мастер-класс по русским шахматам
В Воронеже разыскивают 45-летнего мужчину с бородой
В Воронежском океанариуме появился тихоокеанский осьминог Дофлейна
В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники
Мошенники обманули жителей Воронежской области рекордное количество раз