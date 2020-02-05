Платеж за вывоз мусора в селах Воронежской области не должен превышать 80 рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С этого года на территории области заработали все региональные операторы в сфере обращения с ТКО. Их определили по конкурсу. Теперь платежки за сбор, вывоз и утилизацию мусора получают все жители региона, даже в отдаленных селах, где этой платы никогда не было. Это связано со вступлением в полную силу нового законно об обращении с отходами.

- Реформа предполагает более качественную работу с отходами, чтобы они не свозились в ближайший лес или на пустырь, а утилизировались на полигонах согласно современным требованиям, - пояснил Евгений Бажанов, руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области. - Понятно, что эти затраты будут ложиться на плечи потребителей.

Для всех межмуниципальных кластеров правительство установило тарифы. Конечная сумма за вывоз мусора в платежке складывается из соотношения тарифа и объема вывезенного мусора. Объем в большинстве случаев определяется по нормативам накопления. Он устанавливается департаментом ЖКХ и является дифференцированным – для частного сектора или многоквартирных домов. Сейчас чиновники рассматривают возможность установки отдельного тарифа для жителей сельской местности. Есть договоренность, что плата за вывоз мусора на селе не должна превышать 70-80 рублей.

- Если кто-то из жителей села считает, что им выставили очень большой счет за вывоз мусора, они могут обратиться в тарифное управление или в свою администрацию с просьбой о рассмотрении этого вопроса. На начальном этапе введения нового тарифа возможны различные ошибки и иные издержки переходного периода. Мы готовы эти недочеты исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU