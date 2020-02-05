2020-02-05T17:09:07+03:00
Общество

В Воронежской области пьяный водитель протаранил мотоциклы байкеров, приехавших на слет клуба

Мужчина пытался доказать, что машину у него угнали
Олег ИВАНОВ
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До 3 лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю села Чигорак - его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Судьбу мужчины решит Борисоглебский городской суд.

В конце апреля 2019 года этот 33-летний селянин выпивал со своим приятелем. Потом мужчина доверил 32-летнему приятелю сесть за руль его автомобиля «УАЗ-452Д». Так они доехали до турбазы в селе Чигорак Борисоглебского района. Однако новый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные дорогие мотоциклы, владельцы которых прибыли на межрегиональный слет байкерского клуба.

В июле 2019 года прошел суд о возмещении вреда: 33-летнего владельца авто обязали выплатить 600 тысяч рублей мотоциклистам. Тогда мужчина обратился в полицию Борисоглебска с заявлением об угоне его автомобиля.

По заявлению хозяина автомобиля полицейские провели проверку, но, конечно же, отказали в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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