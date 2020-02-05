Проснувшегося раньше времени барсука сняли на видео в воронежском заповеднике

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова на видео попал проснувшийся раньше времени барсук. Сонный зверек бродил по лесу в поисках пищи. Ролик опубликовали в группе заповедника в соцсети в среду, 5 феврале.

Барсук проснулся. Воронежский заповедник..

Как рассказали сотрудники природоохранной зоны, обычно барсуки просыпаются в начале – середине марта. Так, в 2019 году пробуждение этого зверя было отмечено 7 марта. Но в этот раз устойчивого температурного перехода максимальных температур воздуха ниже 0°С так и не произошло, поэтому первая встреча с животным состоялась аж на полтора месяца раньше - 31 января.

- Зимой барсук именно спит, а не впадает в спячку: температура тела спящего зверя не опускается ниже +34°С и значительных физиологических изменений не происходит, - пояснили в заповеднике.

Кстати, недавно мы писали о ежике из зоопарка в Воронеже. Этот зверь тоже страдает от бессонницы этой зимой из-за слишком теплой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU