Проснувшегося раньше времени барсука сняли на видео в воронежском заповеднике
В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова на видео попал проснувшийся раньше времени барсук. Сонный зверек бродил по лесу в поисках пищи. Ролик опубликовали в группе заповедника в соцсети в среду, 5 феврале.
Барсук проснулся. Воронежский заповедник..
Как рассказали сотрудники природоохранной зоны, обычно барсуки просыпаются в начале – середине марта. Так, в 2019 году пробуждение этого зверя было отмечено 7 марта. Но в этот раз устойчивого температурного перехода максимальных температур воздуха ниже 0°С так и не произошло, поэтому первая встреча с животным состоялась аж на полтора месяца раньше - 31 января.
- Зимой барсук именно спит, а не впадает в спячку: температура тела спящего зверя не опускается ниже +34°С и значительных физиологических изменений не происходит, - пояснили в заповеднике.
Кстати, недавно мы писали о ежике из зоопарка в Воронеже. Этот зверь тоже страдает от бессонницы этой зимой из-за слишком теплой погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU