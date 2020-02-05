2020-02-05T16:50:24+03:00
Общество

С 1 июля коммунальные тарифы в Воронежской области вырастут на 4%

Больше всего подорожают вода и тепло
Елена ФЕДЯШЕВА
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К сожалению, тарифы меняются только в сторону увеличения.К сожалению, тарифы меняются только в сторону увеличения.Фото: из архива «КП»
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Как рассказал «Комсомолке» Евгений Бажанов, руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с 1 июля 2020 года жителей региона ждет очередное повышение коммунальных тарифов. В среднем, общая сумма платежа в квитанции (по всем услугам) вырастет на 4%. Именно на этом уровне правительством утвержден индекс предельного повышения тарифов. Он может колебаться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения на 2%. И только в исключительных случаях – больше. Во втором полугодии такими исключениями станут тарифы на водоснабжение и канализацию и тепло.

- Это связано с тем, что два воронежских предприятия – водоканал и компания «Квадра» утвердили инвестиционную программу развития инфраструктуры, и мы одобрили им тариф чуть больше, - пояснил Евгений Бажанов. - Подорожание тарифа в долгосрочной перспективе скажется на надежности сетей и качестве получаемых услуг.

Как пояснил наш собеседник, тариф складывается из затрат на приобретение ресурсов – это газ, электричество, зарплата сотрудников, затраты на ремонт сетей- и развитие предприятия.

- Мы оцениваем эти затраты в совокупности и оцениваем, какие из них обоснованы, какие – нет. Необоснованные затраты мы исключаем из тарифа, - продолжает руководитель тарифного управления. - В 90% случаев мы находим необоснованные статьи расхода, которые исключаем.

Напомним, все тарифы на коммунальные услуги устанавливаются раз в год и по закону не могут меняться чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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