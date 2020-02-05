2020-02-05T16:36:22+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области в порыве ревности забил до смерти подругу

Уголовное дело на мужчину передали в суд
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Лисках в суд передали уголовное дело на местного жителя, который забил до смерти подругу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 5 февраля.

Трагедия случилась еще в ноябре прошлого года. Тогда 44-летний мужчина отправился к своему знакомому. Во времянке на улице Зеленой они в компании 37-летней общей подруги решили выпить. В какой-то момент гостю показалось, что женщина уделяет больше внимания хозяину дома. Приревновав ее, он начал избивать местную жительницу руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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