2020-02-05T16:19:20+03:00
Общество

В Воронеже синоптики обещают мороз до -11 градусов

А в ночь с 5 на 6 февраля прогнозируют метель
Юрий КОЗЛОВ
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На этой неделе выпадет, может быть, последний снег этой ну очень бедной на него зимы.На этой неделе выпадет, может быть, последний снег этой ну очень бедной на него зимы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Воронежские метеорологи сообщили о прогнозе на ближайшие дни. Оказывается, на несколько дней в нашу область придет настоящая зима.

- В ночь с 5 на 6 февраля ожидаем сильную метель, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На юге области, в Павловском и Богучарском районе она будет посильнее, в Воронеже – послабее. И в ночь на 7 февраля, ориентировочно, пойдет снег, но уже небольшой. Осадки нам принесет южный циклон из Сочи. Но он столкнется с северным, который примчится к нам со стороны Мурманска. С ним произойдет заток арктического холода. Впрочем, продлится это недолго – до конца нынешней недели. С начала следующей уже снова установится плюсовая температура.

В ночь с 5 на 6 февраля при северном ветре метель будет сочетаться с морозом -7 градусов. Днем подует западный, потеплеет до -1 градуса.

Ночью в пятницу, 7 февраля, вновь вернется северный ветер, синоптики прогнозируют -8 градусов. Днем продолжится небольшой снег. И будет по-прежнему достаточно морозно по меркам нынешней зимы - -6 градусов.

Ночь на субботу, 8 февраля, будет пасмурная и холодная - -11градусов. Днем солнце по-прежнему будет прятаться за тучи. Потеплеет до -7.

В ночь на воскресенье, 9 февраля, западный ветер принесет с собой небольшой снег и -9 градусов. Днем солнце будет временами прорываться сквозь тучи. И резко потеплеет – до -3 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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