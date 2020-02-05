Воронежцев приглашают на мастер-класс по русским шахматам

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:11:48+03:00

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19 февраля в 18:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А.П. Платонова (ул. Феоктистова, 6) пройдет мастер-класс по русским шахматам. Эта разновидность игры основана на древнерусской настольной игре «Таврели». В 90-х годах XX века были разработаны и запатентованы новые современные правила русских шахмат. Из традиционного в этой игре остались старорусское название фигур и символика в качестве обозначений.

- Современная версия игры объединяет в себе элементы нескольких настольных игр, таких как столбовые шашки, «Тамерлану», «Чатуранги». Самое главное отличие русских шахмат от классических в том, что фигуры не убираются, а берутся в плен и по ходу игры могут быть освобождены. Все фигуры до конца партии остаются на шахматной доске либо как одиночные, либо входящие в состав башни, - рассказывают организаторы.

На мастер-классе также пройдут показ видеоролика об истории русских шахмат и презентация деятельности АНО «Трезвый Воронеж» с анонсами будущих мероприятий. Узнать больше о мероприятии можно по телефону 8 (952) 104-47-81.

Аналогичное мероприятие уже проходило 30 января в КДЦ «Шинник». На нем дети и взрослые познакомились с историей игры, ее правилами, попробовали свои силы на шахматной доске.

ИСТОЧНИК KP.RU