В Воронеже разыскивают 45-летнего мужчину с бородой

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:03:20+03:00

О местонахождении Александра Бабенкова ничего неизвестно с декабря прошлого года

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В Воронеже волонтеры объявили о начале поисков 45-летнего Александра Бабенкова. О местонахождении ничего неизвестно с декабря прошлого года. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети в среду, 5 февраля.

Рост пропавшего 170 см. У мужчины нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Сообщается также, что Александр Бабенков носит бороду.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU