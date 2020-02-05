В Воронежском океанариуме появился тихоокеанский осьминог Дофлейна

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:01:32+03:00

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В Воронежском океанариуме поселился Акио. Новый обитатель – тихоокеанский осьминог Дофлейна. У нашего океанариума уже был опыт по содержанию тихоокеанских осьминогов несколько лет назад. И вот теперь прописку в новом доме получил «Красавчик» - именно так с японского переводится Акио.

Осьминог еще молод. Его вес составляет около 5 кг, а размах щупалец не больше метра, поэтому гигантским его можно считать только по видовому названию (для сравнения взрослые особи этого вида в 3-5 раз крупнее и весят до 60 кг).

Осьминог - действительно красивое и удивительное животное, уникальное существо с абсолютно мягким телом, способным менять форму. При этом у него очень мощные челюсти, напоминающие по форме клюв попугая. Еще из удивительного: у осьминога три сердца и голубая кровь! И в зависимости от настроения моллюск способен в считанные секунды поменять цвет. Во время брачных танцев или в случае агрессии осьминог становится ярким, а когда ему угрожает опасность, он умело маскируется под окружающую среду.

- Среди всех беспозвоночных осьминог - самый умный, отличается хорошей памятью, способностью различать геометрические фигуры. Животное поддается дрессировке, а свое жилище всегда содержит в чистоте. Не в каждой коллекции европейских океанариумов можно увидеть подобный экземпляр, - отмечают в океанариуме. - Первое время по прибытию моллюск был скрыт от любопытных глаз - чтобы адаптировался к новым условиям. Теперь он совсем освоился, и посетители океанариума могут познакомиться с ним. Наблюдать, как ведет себя активный осьминог, лучше всего во время показательных кормлений. Экскурсоводы рассказывают о рационе питания моллюска.

Узнать об особенностях нового обитателя можно в программе «Гигант морских глубин» с показательным кормлением и мини-экскурсом в субботу в 12.00 - по 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU