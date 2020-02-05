В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:50:07+03:00

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В Борисоглебский райсуд передали уголовное дело на 31-летнюю женщину, которая работала администратором в регистратуре частной медицинской клиники. Бывшую сотрудницу обвиняют в распространение сведений о частной жизни лица с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 5 февраля.

Выяснилось, что женщина сфотографировала и отправила подруге через соцсеть результаты анализов их общей знакомой. Прокурор утвердил по делу обвинительное заключение. Теперь сотруднице грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU