В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники
В Борисоглебский райсуд передали уголовное дело на 31-летнюю женщину, которая работала администратором в регистратуре частной медицинской клиники. Бывшую сотрудницу обвиняют в распространение сведений о частной жизни лица с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 5 февраля.
Выяснилось, что женщина сфотографировала и отправила подруге через соцсеть результаты анализов их общей знакомой. Прокурор утвердил по делу обвинительное заключение. Теперь сотруднице грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU