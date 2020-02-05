2020-02-05T15:32:56+03:00
Происшествия

Мошенники обманули жителей Воронежской области рекордное количество раз

За сутки в регионе зарегистрировано 12 сообщений о преступлениях
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области за сутки зарегистрировано 12 сообщений о мошенничествах за сутки. Это рекордное количество преступлений для региона за этот период. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в среду, 5 февраля.

Так, один из случаев произошел с 38-летней жительницей Левобережного района. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что ее личный кабинет в мобильном банке пытаются взломать. Для того, чтобы предотвратить это, мошенник попросил женщину сообщить персональные данные карты. После с ее счета списали 50 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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