Ограбление по-воронежски: на видео попала дерзкая кража генератора

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:04:19+03:00

Со стороны кажется, что преступник заранее планировал свое нападение

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Сюжет, который в шутку можно было бы наречь достойным Голливуда, попал на обычную видеокамеру, установленную у подъезда одного из домов в Воронеже. Кадры на днях опубликовала СКБ Крепость.

Завязка такова: мужчина привез воду, с помощью генератора накачал ее в пластиковую тару в одном из воронежских дворов и понес бутыли заказчику в квартиру. Но как только рабочий с водой зашел в подъезд, к его грузовичку подъехала отечественная легковушка. Из «Лады» вышел мужчина, осмотрелся и переложил генератор к себе в багажник.

Было видно, что грабитель тщательно продумывал свое дело. Он подгадал момент, чтобы подъехать максимально близко к открытому грузовику. Грабитель чуть было не попался, ведь пока он перетаскивал генератор, рабочий уже спешил назад. Хозяин генератора, вышел из подъезда и даже увидел машину преступника, но вряд ли успел понять, что произошло. Отечественная легковушка стартовала так, что дым пошел из-под колес.

Видео передали полиции, так что грабителя найдут, скорее всего, довольно скоро.

Вор генератора в Воронеже.За видеозаписью обращались сотрудники полиции по заявлению гражданина,который сообщил о краже из своей рабочей машины,при просмотре были установлены-машина вора,приметы человека,пути следования. видео предоставлено https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU