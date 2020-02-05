2020-02-05T15:03:52+03:00
Происшествия

В Воронеже на перекрестках с большим трафиком сломались светофоры

Из-за этого там царит неразбериха
Юрий КОЗЛОВ
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Читатели «КП» сообщили о больших проблемах, возникших из-за сломавшихся светофоров на перекрестке улиц Лидии Рябцевой и Московского проспекта и на остановке «Рабочий проспект».

- Никто не понимает, как ехать и как идти – все на свой страх и риск. В такой ситуации могут и человека сбить, и крупная авария возникнуть, - резонно говорят обратившиеся к нам люди.

В МБУ «Центр организации дорожного движения» (эта организация занимается обслуживанием светофоров) точных прогнозов, когда светофоры починят, не дали:

- О ЧП со светофорами нам сообщили в 13.18. Если это перебой с электроэнергией, ремонт обычно занимает порядка двух часов. А если поработали вандалы (они частенько залезают в ящик, где находится техническая «начинка» светофора, и похищают оттуда провода и другое оборудование), работы могут затянуться и на три часа.

Обновление: К счастью, прогноз был чрезмерно пессимистичным. Светофоры уже работают.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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