В Воронеже на перекрестках с большим трафиком сломались светофоры

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:03:52+03:00

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Читатели «КП» сообщили о больших проблемах, возникших из-за сломавшихся светофоров на перекрестке улиц Лидии Рябцевой и Московского проспекта и на остановке «Рабочий проспект».

- Никто не понимает, как ехать и как идти – все на свой страх и риск. В такой ситуации могут и человека сбить, и крупная авария возникнуть, - резонно говорят обратившиеся к нам люди.

В МБУ «Центр организации дорожного движения» (эта организация занимается обслуживанием светофоров) точных прогнозов, когда светофоры починят, не дали:

- О ЧП со светофорами нам сообщили в 13.18. Если это перебой с электроэнергией, ремонт обычно занимает порядка двух часов. А если поработали вандалы (они частенько залезают в ящик, где находится техническая «начинка» светофора, и похищают оттуда провода и другое оборудование), работы могут затянуться и на три часа.

Обновление: К счастью, прогноз был чрезмерно пессимистичным. Светофоры уже работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU