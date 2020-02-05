Театр эстрады Аркадия Райкина из Санкт-Петербурга привезет воронежцам три спектакля

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:37:56+03:00

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В феврале в ВКЗ пройдут гастроли Театра эстрады имени Аркадия Райкина, худруком которого является Юрий Гальцев. Труппа привезет на гастроли три спектакля.

15 февраля в 19.00 покажут постановку «Дом» по пьесе одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца, созданной в соавторстве с молодой талантливой сценаристкой Анной Матисон.

Главный герой пьесы Игорь - врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья, верные друзья. Жизнь, в общем-то, сложилась. Осталось только осуществить сокровенную детскую мечту - построить дом. Последовавшие за этим решением события заставят героя, которого играет Юрий Гальцев, полностью переосмыслить свою жизнь… Постановка представляет собой необычный синтез эстрады и драмы, она наполнена песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады. Гальцев внес в комедию присущую ему легкость, особый лиризм и остроту.

фото предоставлено организаторами

16 февраля в 11.00 театр покажет музыкальное хулиганство по мотивам произведений Чуковского «Бармалей». Встреча с героями, знакомыми с детства, принесет немало открытий. А музыкальные темы Георгия Фиртича из знаменитого мультфильма «Доктор Айболит», зададут спектаклю живой и безудержно веселый ритм.

фото предоставлено организаторами

А вечером 16 февраля (в 19.00) петербуржцы покажут воронежцам спектакль «Шоу для настоящих леди». Сюжет этой веселой музыкальной комедии хорошо знаком зрителям по голливудскому фильму 1959 года «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли. Правда, спектакль представляет немного другую версию, наиболее близкую к реальным событиям: в начале 30-х годов прошлого века два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой депрессии, тайно переоделись в женщин-актрис и участвовали в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна… Яркий, динамичный спектакль с песнями, танцами и искрометным юмором «Шоу для настоящих леди» - настоящий хит в репертуаре Театра Эстрады. Начало в 19.00.

фото предоставлено организаторами

Гастроли пройдут в Воронежском концертном зале 15 и 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU