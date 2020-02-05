2020-02-05T14:31:21+03:00
Общество

Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами

Система отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников
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Tele2 разработала антифрод-платформу для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии. Платформа интегрируется с коммутаторами телеком-оператора и CRM-системой банка и определяет разные виды событий. Система отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников даже при использовании подменных номеров и помогает препятствовать незаконному выводу денег со счетов клиентов. Tele2 успешно протестировала новую антифрод-платформу совместно с «Тинькофф».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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