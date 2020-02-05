На 10-й Платоновфест приедут более 400 участников из 19 стран

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:25:28+03:00

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До десятого Платоновского фестиваля осталось четыре месяца. Обычно в феврале начинается продажа билетов. Но поклонники форума искусств, который в этом сезоне пройдет с 5 по 21 июня, пока не знают программу событий. Напомним, ее в этом году официально объявят 6 февраля и на всю страну – в Москве, в новом пространстве Театра Наций.

А пока стали известны следующие подробности. На форум приедут более 400 участников из 19 стран. На различных театральных сценах пройдет 34 показа спектаклей, состоятся шесть концертов академической музыки. На фестивальных площадках под открытым небом планируются опен-эйры направления World Music. Также в программу вернется любимый многими уличный театральный парад, который пройдет вечером 12 июня по проспекту Революции. И снова заработает пространство арт-центра «Коммуна».

ИСТОЧНИК KP.RU