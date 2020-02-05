На предприятии в Воронежской области бригадиры заставляли рабочих платить деньги за покровительство

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:31:28+03:00

Изменить размер текста: A A

После прокурорской проверки на предприятии ООО «ЛИСКо Бройлер» возбудили уголовное дело по факту 13 преступлений коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 5 февраля.

Оказалось, что двое бригадиров отдела 37 и 40 лет заставляли рабочих выплачивать им каждый месяц по 2 700 рублей за покровительство и создание льготных, по отношению к остальным работникам предприятия, условий. Так, бригадиры вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и наряды выполненных подчиненным сотрудником работ. В частности, сотрудникам платили зарплату за четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной.

Так продолжалось с апреля 2019 года по январь 2020 года. Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, работники передали начальникам больше 260 тысяч рублей. А затем один из младших сотрудников обратился с заявлением в полицию.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Теперь им грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU