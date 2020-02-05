2020-02-05T13:44:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области любитель пьяной езды заплатит штраф в 200 тысяч рублей

Также мужчину лишили прав на два года
Юлия ДИДЕНКО
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Грибановский райсуд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 5 февраля.

Так, в ноябре прошлого года мужчина, которого уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, снова сел за руль нетрезвым. Автомобиль местного жителя остановили сотрудники ГИБДД.

В итоге на нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения).

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, а также лишил его прав на два года. До выплаты всей суммы автомобиль местного жителя арестовали. Если через 60 дней оплата не произойдет, машину продадут.

Кстати, это уже пятый осужденный, которому Грибановским районным судом за 2019-2020 годы назначено наказание в виде крупного штрафа. Их общая сумма составила 750 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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