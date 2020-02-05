В Воронеже вместо «Лыжни России» Дмитрий Губерниев проведет легкоатлетический забег

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:36:34+03:00

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В столице Черноземья по-прежнему бесснежная зима. Между, тем близится срок гонки «Лыжня России» - традиционно она проходит 8 февраля. Мы поинтересовались в региональном управлении физической культуры и спорта по поводу того, целесообразно ли в таких условиях устраивать гонку. Нам ответили:

- «Лыжню России» перенесли на неопределенный срок. Вместо нее пройдет в спорткомплексе «Олимпик» пройдет легкоатлетический забег на 2020 метров (именно этот размер дистанции – напоминание о летних Олимпийских играх в Токио). Начало в 9.30. Командовать на старте будет не кто-нибудь, а известный телеведущий Дмитрий Губерниев. На финише всех участников ждут сувениры и ценные подарки.

Напомним, в рамках Дня зимних видов спорта в Воронеже намечена обширная программа. В 12.00 в спортивной школе №24 по хоккею и фигурному катанию им. Владислава Третьяка (ул. Карла Маркса, 116) проведет урок олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. После его окончания обещают фото- и автограф-сессии.

С 10.00 и до позднего вечера на площади Ленина будут проходить мастер-классы с участием Аделины Сотниковой и чемпионки мира по керлингу Анастасии Брызгаловой, турниры по хоккею, конькобежному спорту и керлингу, а также многочисленные развлекательно-познавательные мероприятия. Чуть раньше, в 9.30, на территории спортивного комплекса «Олимпик» состоится массовый старт. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2020 метров, как напоминание о предстоящих летних Олимпийских играх в Токио. Старт забегу даст популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев. На финише всех участников ждут сувениры и ценные подарки.

В 12.00 на площади Ленина состоится торжественная церемония открытия праздника. В ней будет участвовать президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU