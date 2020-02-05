2020-02-05T12:27:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина на три года отправится колонию за сушку конопли на печке

Житель Семилукского района уже попадался на хранении наркотиков
Юлия ДИДЕНКО
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Житель Семилукского района отправится в колонию общего режима за хранение марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 5 февраля. На незаконном деле мужчина попадается не в первый раз.

Так, сначала местный житель вырастил на своем участке несколько кустов конопли, верхушки и листья которых он сорвал и сушил для того, чтобы сделать из них марихуану. Но в сентябре прошлого года к нему с обыском заявились правоохранители. Они забрали у него несколько полимерных свертков, которые мужчина хранил за шкафом для одежды.

Уже через месяц сотрудники полиции узнали о том, что мужчина продолжает заниматься наркотиками. Во время повторного обыска в его доме нашли еще одну партию частей конопли, которую он сорвал на берегу реки и сушил на печке. Вес марихуаны составил около трех килограммов.

Свою вину местный житель признал. Он рассказал, что готовил наркотик только для себя. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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