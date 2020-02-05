2020-02-05T12:09:08+03:00
Общество

В 2020 году в Воронежской области посадят 1639 гектаров леса

Работы проведут с помощью новой техники
Юлия ДИДЕНКО
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Из-за аномально теплой погоды посадка с каждым годом начинается все раньше.Из-за аномально теплой погоды посадка с каждым годом начинается все раньше.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области в 2020 году появится 1639 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления лесного хозяйства. Работы выполнят в рамках проекта «Сохранение лесов».

Как рассказали в ведомстве, подготовка к весенней лесокультурной кампании в Воронежском лесопожарном центре уже началась. Из-за аномально теплой погоды посадка с каждым годом начинается все раньше. Этот год вряд ли станет исключением и работы начнутся в традиционно зимние месяцы. Кстати, проведут их с помощью новой техники.

А весной в лесных питомниках и в теплицах лесосеменного центра пройдут посевные работы. Для того, чтобы к следующему году обеспечить потребность в посадочном материале, здесь вырастят более семи миллионов сеянцев лесных пород, в том числе миллион – с закрытой корневой системой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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