2020-02-05T12:06:19+03:00
Общество

В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей

Средняя сумма вклада составила 45 тысяч рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области было открыто 5,5 млн вкладов на сумму 234 млрд рублей, в Белгородской - 3 млн вкладов на 194 млрд рублей, в Курской – 1,7 млн вкладов на 66 млрд рублей, в Липецкой – 2,2 млн вкладов на 92 млрд рублей, в Орловской – 1,8 млн вкладов на 58 млрд рублей и в Тамбовской – 2 млн вкладов на 74 млрд рублей.

Интересно, что в 2019 году клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк открыли 3,6 млн вкладов через «Сбербанк Онлайн» на общую сумму 156 млрд рублей. Таким образом, 22% вкладов в портфеле было открыто онлайн.

По статистике, наибольшей популярностью пользовались вклады базовой линейки "Сохраняй" и акционные предложения - "Лови Выгоду" и "Новогодний бонус".

В 2020 году у клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк появилась возможность воспользоваться новым продуктом банка и открыть "Накопительный счет", который объединяет преимущества депозита и счета. Он дает возможность использовать имеющиеся на счете средства без ограничений и повышенную процентную ставку. Предложение доступно с 15 января по 15 июля 2020 года. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделениях банка либо в обновленном приложении интернет-банка «Сбербанк Онлайн» (как в версии для компьютеров, так и в мобильном приложении). Валюта счета — рубль РФ.

Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

- Вклады являются одним из самых традиционных инструментов для сбережения накоплений. В этой линейке банковских продуктов также появляются интересные предложения. Накопительный счет — это новая возможность для наших клиентов. Обладая процентной ставкой вклада, новый продукт не имеет неснижаемого остатка. Наше новое предложение подойдет всем, независимо от уровня дохода и характера его поступления, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Воронежской области в порыве ревности забил до смерти подругу
В Воронеже синоптики обещают мороз до -11 градусов
Воронежцев приглашают на мастер-класс по русским шахматам
В Воронеже разыскивают 45-летнего мужчину с бородой
В Воронежском океанариуме появился тихоокеанский осьминог Дофлейна
В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники
Мошенники обманули жителей Воронежской области рекордное количество раз
Ограбление по-воронежски: на видео попала дерзкая кража генератора
Воронежская прокуратура проверила детдом после побегов воспитанников
В Воронеже на перекрестках с большим трафиком сломались светофоры
Театр эстрады Аркадия Райкина из Санкт-Петербурга привезет воронежцам три спектакля
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
На 10-й Платоновфест приедут более 400 участников из 19 стран
На предприятии в Воронежской области бригадиры заставляли рабочих платить деньги за покровительство
В Воронежской области любитель пьяной езды заплатит штраф в 200 тысяч рублей
Житель Воронежской области убил знакомую после удачной кражи рельсов
В Воронеже вместо «Лыжни России» Дмитрий Губерниев проведет легкоатлетический забег
Под Воронежем мужчина на три года отправится колонию за сушку конопли на печке
В 2020 году в Воронежской области посадят 1639 гектаров леса
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
Нововоронежец организовал у себя в квартире наркопритон для друзей
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Воронеже назвали 27 улиц, которые отремонтируют в течение двух лет
Обманывавший воронежцев мошенник оказался 20-летним парнем из Ульяновска
В Воронеже водитель «Ситроена» сбил на переходе 12-летнего школьника
В Воронеже автомобиль «Киа» повис на ограждении
Воронежцы стали меньше брать деньги в долг у микрофинансовых организаций