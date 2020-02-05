2020-02-05T11:41:15+03:00
Происшествия

Нововоронежец организовал у себя в квартире наркопритон для друзей

Теперь он может попасть в тюрьму на четыре года
Олег ИВАНОВ
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31-летний житель Нововоронежа организовал у себя в квартире притон для потребления наркотиков. С 31 декабря 2019-го по 31 января уже текущего года он приглашал «друзей» в дом по улице Мира.

Мужчина предоставлял различные приспособления для приготовления наркотиков, а после убирал все следы. Наркозависимые приносили с собой марихуану и синтетическую соль, конечно, дозой они делились и с хозяином квартиры. Одни гости приводили других гостей, так и тянулась цепочка лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Когда полицейские накрыли этот притон, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За это мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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