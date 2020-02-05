В Воронеже назвали 27 улиц, которые отремонтируют в течение двух лет
4 февраля начались торги на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет заключен двухгодичный контракт на ремонт 27 улиц Воронежа. Начальная цена работ – 609 млн рублей. Соглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 марта.
- Благодаря конструктивному и эффективному взаимодействию со структурами правительства региона, у нас есть понимание, что городу в течение года будут доведены дополнительные лимиты, заключение двухлетнего контракта даст возможность их использовать без необходимости проведения новых торгов. Это позволит начать работы сразу и не уходить с ремонтами в неблагоприятные погодные условия, это и наша позиция, и задача, которую ставит губернатор Александр Гусев, - отметил мэр Вадим Кстенин.
На каждый объект будет действовать пятилетняя гарантия – то есть ремонтировать дороги будут за счет средств подрядных организаций.
Вот список тех самых 27 улиц:
– улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);
– улица 40 лет Октября;
– улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов);
– улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной и от улицы Ароматной до улицы Степной);
– улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);
– улица Арбатская;
– улица Баррикадная (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома №27а по улице Туполева);
– улица Беговая;
– улица Большая Манежная;
– улица Войкова;
– улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33 по улице Дмитрия Горина);
– улица Дубровина (от улицы Чебышева до стелы «Воронеж»);
– улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);
– улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);
– улица Ленинградская (от Ленинского проспекта до улицы Героев Стратосферы);
– переулок Любы Шевцовой;
– улица Любы Шевцовой;
– улица Майская (от дома №11 до дома № 42);
– переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);
– улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);
– улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);
– улица Полины Осипенко;
– проспект Революции;
– улица Ростовская;
– площадь Советов (от Дружеского переулка до улицы 1 Мая);
– улица Хользунова (от дома №68 по улице Хользунова до Московского проспекта);
– улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко).
ИСТОЧНИК KP.RU