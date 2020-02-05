В Воронеже назвали 27 улиц, которые отремонтируют в течение двух лет

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:08:42+03:00

Соглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 марта Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За эти работы могут заплатить 609 млн рублей

Изменить размер текста: A A

4 февраля начались торги на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет заключен двухгодичный контракт на ремонт 27 улиц Воронежа. Начальная цена работ – 609 млн рублей. Соглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 марта.

- Благодаря конструктивному и эффективному взаимодействию со структурами правительства региона, у нас есть понимание, что городу в течение года будут доведены дополнительные лимиты, заключение двухлетнего контракта даст возможность их использовать без необходимости проведения новых торгов. Это позволит начать работы сразу и не уходить с ремонтами в неблагоприятные погодные условия, это и наша позиция, и задача, которую ставит губернатор Александр Гусев, - отметил мэр Вадим Кстенин.

На каждый объект будет действовать пятилетняя гарантия – то есть ремонтировать дороги будут за счет средств подрядных организаций.

Вот список тех самых 27 улиц:

– улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);

– улица 40 лет Октября;

– улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов);

– улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной и от улицы Ароматной до улицы Степной);

– улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);

– улица Арбатская;

– улица Баррикадная (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома №27а по улице Туполева);

– улица Беговая;

– улица Большая Манежная;

– улица Войкова;

– улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33 по улице Дмитрия Горина);

– улица Дубровина (от улицы Чебышева до стелы «Воронеж»);

– улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);

– улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);

– улица Ленинградская (от Ленинского проспекта до улицы Героев Стратосферы);

– переулок Любы Шевцовой;

– улица Любы Шевцовой;

– улица Майская (от дома №11 до дома № 42);

– переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);

– улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);

– улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);

– улица Полины Осипенко;

– проспект Революции;

– улица Ростовская;

– площадь Советов (от Дружеского переулка до улицы 1 Мая);

– улица Хользунова (от дома №68 по улице Хользунова до Московского проспекта);

– улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко).

ИСТОЧНИК KP.RU