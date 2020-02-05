2020-02-05T11:08:42+03:00
Общество

В Воронеже назвали 27 улиц, которые отремонтируют в течение двух лет

За эти работы могут заплатить 609 млн рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Соглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 мартаСоглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 мартаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

4 февраля начались торги на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет заключен двухгодичный контракт на ремонт 27 улиц Воронежа. Начальная цена работ – 609 млн рублей. Соглашение с подрядчиком планируют заключить к 10 марта.

- Благодаря конструктивному и эффективному взаимодействию со структурами правительства региона, у нас есть понимание, что городу в течение года будут доведены дополнительные лимиты, заключение двухлетнего контракта даст возможность их использовать без необходимости проведения новых торгов. Это позволит начать работы сразу и не уходить с ремонтами в неблагоприятные погодные условия, это и наша позиция, и задача, которую ставит губернатор Александр Гусев, - отметил мэр Вадим Кстенин.

На каждый объект будет действовать пятилетняя гарантия – то есть ремонтировать дороги будут за счет средств подрядных организаций.

Вот список тех самых 27 улиц:

– улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);

– улица 40 лет Октября;

– улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов);

– улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной и от улицы Ароматной до улицы Степной);

– улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);

– улица Арбатская;

– улица Баррикадная (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома №27а по улице Туполева);

– улица Беговая;

– улица Большая Манежная;

– улица Войкова;

– улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33 по улице Дмитрия Горина);

– улица Дубровина (от улицы Чебышева до стелы «Воронеж»);

– улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);

– улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);

– улица Ленинградская (от Ленинского проспекта до улицы Героев Стратосферы);

– переулок Любы Шевцовой;

– улица Любы Шевцовой;

– улица Майская (от дома №11 до дома № 42);

– переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);

– улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);

– улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);

– улица Полины Осипенко;

– проспект Революции;

– улица Ростовская;

– площадь Советов (от Дружеского переулка до улицы 1 Мая);

– улица Хользунова (от дома №68 по улице Хользунова до Московского проспекта);

– улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Воронежской области посадят 1639 гектаров леса
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
Нововоронежец организовал у себя в квартире наркопритон для друзей
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Воронеже назвали 27 улиц, которые отремонтируют в течение двух лет
Обманывавший воронежцев мошенник оказался 20-летним парнем из Ульяновска
В Воронеже водитель «Ситроена» сбил на переходе 12-летнего школьника
В Воронеже автомобиль «Киа» повис на ограждении
Воронежцы стали меньше брать деньги в долг у микрофинансовых организаций
В Воронеже будут судить крупного наркоторговца из Ростовской области
В воронежском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса
Дочь Николая Шишкина стала начальником отдела прокуратуры Воронежской области
Из Воронежа в Липецк переехал уже третий врач, польстившийся на миллион
Уникальный случай в Воронеже: врачи спасли ребенка, почти не имевшего шансов родиться
В Воронежской области на переезде нашли тело женщины без ног
В Воронежской области сделают новую лыжероллерную трассу
В Воронежской области эпидемия гриппа может наступить уже на этой неделе
В Воронеже на карантин по гриппу закрыли школу №102
В Воронеже перекроют движение из-за открытия маяка на левом берегу
В Воронеже построят два новых жилищных комплекса
Воронежцы за год взяли больше 271 тысячи потребительских займов
В Воронежской области по факту аварии с микроавтобусом "Мерседес" и фурой возбудили уголовное дело
Воронежцев развеселят «Уральские пельмени»
Житель Воронежской области на пьянке зарезал любовника бывшей жены
Уклонявшемуся от налогов воронежскому предпринимателю пришлось заплатить в казну на 6 млн больше
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о завершении реконструкции моста на 9 Января
Жительница Воронежской области пыталась подкупить жертву изнасилования, чтобы спасти брата от тюрьмы
На спортивный праздник в Воронеж приедут Дмитрий Губерниев, Аделина Сотникова и Максим Ковтун
Жительница Воронежа потеряла 400 тыс, сдав авто в аренду таксисту