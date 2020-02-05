Обманывавший воронежцев мошенник оказался 20-летним парнем из Ульяновска

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:24:18+03:00

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В октябре 24-летний воронежец заинтересовался объявлением о продаже автомобильных дисков. Мужчина связался по указанному номеру телефона с продавцом. Тот согласился отдать свой товар достаточно дешево, но попросил предоплату. Обрадовавшись выгодной сделке, горожанин перевел на чужую банковскую карту около 12 тысяч рублей. Вот только после этого продавец перестал выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.

Оперативникам удалось найти мошенника: им оказался 20-летний житель Ульяновской области. В отделе полиции он признался, что разместил в интернете ложное объявление, например, фотографию дисков он скопировал с другого предложения.

Банковскую карту юный мошенник одолжил у своей приятельницы на время. Деньги-то он успел потратить. Но теперь юноше предстоит ответить по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас парень находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU