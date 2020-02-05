2020-02-05T10:13:15+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «Ситроена» сбил на переходе 12-летнего школьника

Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Олег ИВАНОВ
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Сотрудники полиции проводят проверкуСотрудники полиции проводят проверкуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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4 января примерно в 7.00 у дома №33 по улице Ростовская под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Ситроен С-4» ехал по улице Волгодонская в направлении Саврасова. На регулируемом пешеходном переходе воронежец почему-то не заметил ребенка и сбил маленького пешехода. Школьник переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, после оказания медпомощи отпущен домой. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 99 ДТП, из них в областном центре – 66, на федеральных трассах - 8, в районах области – 25. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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