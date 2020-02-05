В Воронеже автомобиль «Киа» повис на ограждении

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля на перекрестке улиц Остужева и Переверткина автомобиль «Киа» повис на ограждении. Иномарка каким-то образом сумела опереться передним колесом о забор, при этом точкой опоры остались два других колеса. Судя по фото, водителю удалось избежать серьезного столкновения с препятствием. Очевидцы также утверждают, что в результате ДТП никто не пострадал.

А вот версии того, как это произошло рознятся: по одной из них мужчина, сидевший за рулем, уходил от столкновения, вот его и занесло. Авария случилась примерно в 8.00. Учитывая, что инцидент завершился благополучно, можно сказать, что воронежцу удался по-настоящему каскадерский трюк. Теперь только мужчине нужно поломать голову, как снять машину с ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU