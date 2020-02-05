2020-02-05T08:58:31+03:00
Общество

Воронежцы стали меньше брать деньги в долг у микрофинансовых организаций

Быть может, жителей нашего региона стали пугать гигантские проценты по таким кредитам?
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В четвертом квартале 2019 года микрофинансовые организации (МФО) выдали 4,63 млн займов по стране. Это на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Рассмотрим подробнее Воонежскую область: жители нашего региона в преддверии Нового года набрали более 68 тысяч «быстрых» займов. Однако в конце прошло год речь шла примерно о 72 тысячах. То есть снижение составило 5%. Неужели воронежцы понемногу отказываются брать деньги в долг под баснословные проценты?

- Сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10-20 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов.

Вот и получается, что сокращение выдачи микрозаймов происходит только в сегментах до 10 тыс. рублей (на 12,5%) и от 10 до 20 тыс. рублей (на 2,2%). С другой стороны даже наблюдается повышение интереса к суммам от 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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