В Воронеже будут судить крупного наркоторговца из Ростовской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:48:03+03:00

В машине мужчины нашли почти пять кг гашиша и больше килограмма «синтетики»

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Дошло до суда дело 35-летнего жителя Ростовской области, в автомобиле которого нашли целый наркосклад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В июле 2019 года машину мужчины остановили на 515 километре трассы «Дон» в Левобережном районе Воронежа. Водитель заявил, что едет из Подмосковья в город Аксай Ростовской области. В автомобиле нашли и изъяли почти пять килограммов гашиша, 1,2 килограмма синтетического наркотика «МДМА», 49 граммов кокаина и полкило марихуаны.

Житель Ростовской области заявил, что купил партию наркотиков в Москве (у кого, пока не выяснили) и перевозил, чтобы нажиться на перепродаже. Свою вину он признал полностью.

Действия наркодельца попали под ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Решение по этому уголовному делу будут принимать в Левобережном районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU