В воронежском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:48:34+03:00

Все больные с подозрением на коронавирус находятся в изолированных боксах детской больницы № 2. Фото: из архива «КП»

Оказалось, что меры предосторожности те же, что и в борьбе с гриппом и ОРВИ

Изменить размер текста: A A

Воронежские санитарные врачи рассказали, как заражаются коронавирусом, а также о методах профилактики этой страшной болезни.

Классический способ заразиться – контактировать с заболевшим человеком. Причем вирус может передаться не только при кашле, чихании, но и при обычном разговоре. Также можно подхватить эту болезнь, дотронувшись до любой поверхности (стол, ручка двери, телефон, игрушка), на которой есть эта зараза. Также важно регулярно мыть руки с мылом. Если этого не делать, то грязь от прикосновений может попасть в нос, рот и глаза. А вместе с нею и вирус. И, наконец, лучше не жать руки, а уж тем более не обниматься и целоваться с потенциально заразным человеком.

Симптомы коронавируса: высокая температура, головная боль, усталость, кашель, чихание, заложен нос (тем более если он «течет»), першит горло, глаза становятся красными.

Среди мер предосторожности, кроме мытья рук (кстати, если мыло не под рукой, можно пользоваться антисептическим гелем), регулярные занятия физкультурой. Для «сов»: ложитесь как можно раньше, чтобы высыпаться. Чаще проветривайте квартиру. В людных местах и транспорте надевайте маску, пусть она сейчас порой и обходится втридорога.

Напомним, сейчас в больнице находится семейная пара и 25-летний парень, приехавшие из Китая, с подозрением на коронавирус. Их анализы пока не готовы. Все трое находятся в воронежской детской больнице № 2 - только там есть полностью изолированные боксы.

Одного пациента, который думал, что у него страшная болезнь, уже выписали. Медики подчеркивают, что пока ни одного лабораторно подтвержденного факта заражения коронавирусом жителей Воронежской области нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU