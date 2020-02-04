2020-02-04T19:40:58+03:00
Общество

Дочь Николая Шишкина стала начальником отдела прокуратуры Воронежской области

Мария Зацепина до этого работала в Москве
Артем ИЛЬИН
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Мария Зацепина.Мария Зацепина.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Во вторник, 4 февраля, нынешний прокурор Воронежской области Александр Гулягин назначил на должность начальника гражданско-судебного отдела дочь бывшего прокурора Николая Шишкина Марию Зацепину. Прежний руководитель этого подразделения Валентина Иванова ушла на пенсию 31 января.

32-летняя Мария Зацепина окончила ВГУ в июне 2009 года. С тех пор она трудилась на различных постах в надзорном ведомстве: помощником и старшим помощником прокурора Ленинского района Воронежа, старшим помощником прокурора Западного административного округа Москвы и прокурором первого отдела управления правовой помощи Генеральной прокуратуры России.

Мария Зацепина замужем, причем очень удачно. Ее муж Максим Зацепин – руководитель департамента ЖКХ и энергетики правительства Воронежской области. Мария Николаевна - мама двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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