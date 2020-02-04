Дочь Николая Шишкина стала начальником отдела прокуратуры Воронежской области
Во вторник, 4 февраля, нынешний прокурор Воронежской области Александр Гулягин назначил на должность начальника гражданско-судебного отдела дочь бывшего прокурора Николая Шишкина Марию Зацепину. Прежний руководитель этого подразделения Валентина Иванова ушла на пенсию 31 января.
32-летняя Мария Зацепина окончила ВГУ в июне 2009 года. С тех пор она трудилась на различных постах в надзорном ведомстве: помощником и старшим помощником прокурора Ленинского района Воронежа, старшим помощником прокурора Западного административного округа Москвы и прокурором первого отдела управления правовой помощи Генеральной прокуратуры России.
Мария Зацепина замужем, причем очень удачно. Ее муж Максим Зацепин – руководитель департамента ЖКХ и энергетики правительства Воронежской области. Мария Николаевна - мама двоих детей.
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