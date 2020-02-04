2020-02-04T19:10:43+03:00
Общество

Из Воронежа в Липецк переехал уже третий врач, польстившийся на миллион

В соседней области эту кругленькую сумму могут получить медики дефицитных для региона специальностей
Артем ИЛЬИН
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Врач скорой помощи Надежда Иванова стала третьим медиком, переехавшим из Воронежа в Липецк по программе так называемого «губернаторского миллиона». По инициативе главы соседней области Игоря Артамонова врачи дефицитных для региона специальностей стали получать приличные подъемные. В размере как раз миллиона. Условие одно – хорошо трудиться в Липецкой области хотя бы пять лет.

Ранее решились на переезд 26-летний реаниматолог Михаил Сальников и теперь уже бывшая заведующая офтальмологическим отделением больницы № 2 Наталья Полянская.

В Воронежской области также не хватает множества специалистов. Но на меры поддержки, аналогичные липецким, в нашем регионе пока не решились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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