В Воронежской области на переезде нашли тело женщины без ног

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:28:36+03:00

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Во вторник, 4 февраля около 8.30 на 673 километре переезда недалеко от станции Пухово Лискинского района случилась жуткая трагедия. По всей видимости, женщину сбил поезд. Место, где это случилось, безлюдное, и тело погибшей обнаружили не сразу. Но те, кто нашел, видимо, был в шоке от жуткого зрелища. У женщины были отрезаны ноги.

Личность погибшей установили. Это 34-летняя жительница Лискинского района.

- По факту ЧП проводят доследственную проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства трагедии, - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU