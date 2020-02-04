В Воронежской области сделают новую лыжероллерную трассу

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:07:22+03:00

Комфортно покататься на лыжероллерах в Бутурлиновке можно будет с 15 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В парковой зоне «Лес Победы» на улице Промышленной в райцентре Бутурлиновка построят новую лыжероллерную трассу. Впрочем, сделают это еще не скоро. Пока объявили торги, во время которых должны определить подрядчика, который взялся бы за эту задачу. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Лыжероллерную трассу разместят на площади 5,9 тысяч квадратных метров. Кроме самой асфальтированной дороги для спортсменов, оборудуют место для занятий уличной гимнастикой (так называемым воркаутом), а также зону награждения и трибуны. Кроме того, на этой территории сделают пешеходные дорожки и тротуары. Там также установят фонари, урны и лавочки.

Деньги на все это великолепие (а потребуется максимум 51,2 миллиона рублей) выделят из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и Бутурлиновского городского поселения.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 10 февраля, аукцион пройдет 12 февраля. Строительство планируют начать 2 апреля, а сдать объект в эксплуатацию собираются 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU