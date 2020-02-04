В Воронежской области эпидемия гриппа может наступить уже на этой неделе

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:50:36+03:00

Количество заболевших растет из недели в неделю. Фото: из архива «КП»

По данным врачей, до эпидпорога остается чуть меньше 6%

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За прошлую неделю, с 27 января по 2 февраля, с симптомами ОРВИ к врачам обратился 9201 житель области. Среди них было 6243 ребенка. По данным эпидемиологов до эпидпорога остается 5,9%.

По-прежнему, среди возбудителей заболевания присутствуют вирусы гриппа А, грипп В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.

В области в связи с отсутствием на занятиях более 20% школьников временно приостановили учебный и воспитательный процесс 56-ти классах 25-ти общеобразовательных учреждений и 5 группах 4 дошкольных образовательных учреждений. Полностью закрыли на карантин 5 общеобразовательных учреждений.

В Воронеже закрыли одну школу и отдельные классы в 26 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU