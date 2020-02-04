2020-02-04T17:50:36+03:00
Общество

В Воронежской области эпидемия гриппа может наступить уже на этой неделе

По данным врачей, до эпидпорога остается чуть меньше 6%
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Количество заболевших растет из недели в неделю.Количество заболевших растет из недели в неделю.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

За прошлую неделю, с 27 января по 2 февраля, с симптомами ОРВИ к врачам обратился 9201 житель области. Среди них было 6243 ребенка. По данным эпидемиологов до эпидпорога остается 5,9%.

По-прежнему, среди возбудителей заболевания присутствуют вирусы гриппа А, грипп В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.

В области в связи с отсутствием на занятиях более 20% школьников временно приостановили учебный и воспитательный процесс 56-ти классах 25-ти общеобразовательных учреждений и 5 группах 4 дошкольных образовательных учреждений. Полностью закрыли на карантин 5 общеобразовательных учреждений.

В Воронеже закрыли одну школу и отдельные классы в 26 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса
Дочь Николая Шишкина стала начальником отдела прокуратуры Воронежской области
Из Воронежа в Липецк переехал уже третий врач, польстившийся на миллион
Уникальный случай в Воронеже: врачи спасли ребенка, почти не имевшего шансов родиться
В Воронежской области на переезде нашли тело женщины без ног
В Воронежской области сделают новую лыжероллерную трассу
В Воронежской области эпидемия гриппа может наступить уже на этой неделе
В Воронеже на карантин по гриппу закрыли школу №102
В Воронеже перекроют движение из-за открытия маяка на левом берегу
В Воронеже построят два новых жилищных комплекса
Воронежцы за год взяли больше 271 тысячи потребительских займов
В Воронежской области по факту аварии с микроавтобусом "Мерседес" и фурой возбудили уголовное дело
Воронежцев развеселят «Уральские пельмени»
Житель Воронежской области на пьянке зарезал любовника бывшей жены
Уклонявшемуся от налогов воронежскому предпринимателю пришлось заплатить в казну на 6 млн больше
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о завершении реконструкции моста на 9 Января
Жительница Воронежской области пыталась подкупить жертву изнасилования, чтобы спасти брата от тюрьмы
На спортивный праздник в Воронеж приедут Дмитрий Губерниев, Аделина Сотникова и Максим Ковтун
Жительница Воронежа потеряла 400 тыс, сдав авто в аренду таксисту