В Воронеже на карантин по гриппу закрыли школу №102

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:30:05+03:00

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По данным мэрии, на вечер 4 февраля в Воронеже в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли 124 класса в 26 школах:

в одном классе - СОШ 8, СОШ 38, СОШ 60, СОШ 77, СОШ 34, СОШ 73, в двух классах - лицей №7, СОШ 104 , гимназия №2, СОШ 94, СОШ 84, СОШ 43, СОШ 97, СОШ 93 в трех классах – гимназия им. Басова, гимназия им. Бунина, СОШ 35, СОШ 83 в восьми классах – лицей №1, СОШ 48,

в девяти классах – СОШ 81, в одиннадцати классах – СОШ 29, УВК им. Киселева в двенадцати классах – СОШ 4 в пятнадцати классах – СОШ 55, в шестнадцати классах - УВК №1

Школу №102 закрыли полностью.

Слухи о скором введении карантина во всех школах города в пресс-службе мэрии не подтвердили. А в управлении Роспотребназора пояснили, что главный государственный санитарный врач направляет в региональное правительство рекомендации приостановить учебный процесс при превышении эпидпорога среди детей. Пока же этого не произошло. Сейчас в городском управлении образования ориентируются на посещаемость в каждом классе. Как только количество отсутствующих на занятиях превышает 20%, коллектив отправляют на карантин. Ситуацию в мэрии мониторят каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU