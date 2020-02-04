2020-02-04T17:07:15+03:00
Общество

В Воронеже перекроют движение из-за открытия маяка на левом берегу

На участке рядом с ним нельзя будет проехать в течение трех часов
Юрий КОЗЛОВ
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Схема перекрытия.Схема перекрытия.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В среду, 5 февраля, с 15.00 до 18.00 закроют движение автотранспорта на участке улицы Арзамасской Левобережного района. Ограничение коснется участка от дома № 2 до набережной у дальнего входа в парк «Алые паруса».

Причина перекрытия – открытие сразу нескольких объектов. Начинают работу единый центр управления сетями «Воронежэнерго», цифровая подстанция «Спутник», а также маяк, уже ставший достопримечательностью левого берега, хорошо видимой с водохранилища. Чтобы торжественным мероприятиям не мешали снующие туда-сюда машины, и приняли это решение.

Некоторым водителям это, конечно, создаст неудобства. Но предупрежден – значит, вооружен. Есть время выбрать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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