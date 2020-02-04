В Воронеже перекроют движение из-за открытия маяка на левом берегу

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:07:15+03:00

На участке рядом с ним нельзя будет проехать в течение трех часов

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 февраля, с 15.00 до 18.00 закроют движение автотранспорта на участке улицы Арзамасской Левобережного района. Ограничение коснется участка от дома № 2 до набережной у дальнего входа в парк «Алые паруса».

Причина перекрытия – открытие сразу нескольких объектов. Начинают работу единый центр управления сетями «Воронежэнерго», цифровая подстанция «Спутник», а также маяк, уже ставший достопримечательностью левого берега, хорошо видимой с водохранилища. Чтобы торжественным мероприятиям не мешали снующие туда-сюда машины, и приняли это решение.

Некоторым водителям это, конечно, создаст неудобства. Но предупрежден – значит, вооружен. Есть время выбрать пути объезда.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU