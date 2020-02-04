2020-02-04T16:49:08+03:00
Общество

В Воронеже построят два новых жилищных комплекса

Они появятся в Ленинском и Советском районах
Юрий КОЗЛОВ
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Две большие стройки стартуют в феврале 2020 года.Две большие стройки стартуют в феврале 2020 года.Фото: из архива «КП»
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В феврале 2020 года в Воронеже компания «Развитие» собирается начать строительства двух новых жилых комплексов. Они появятся в Ленинском и Советском районе. Об этом сообщил генеральный директор компании, депутат Воронежской областной Думы Сергей Гончаров.

Первый жилой комплекс (ЖК) появится в Ленинском районе по адресу: улица Херсонская, 21. Возвести его собираются на площади 30 тысяч квадратных метров в течение двух лет. ЖК будет состоять из пяти секций. При этом высота самых маленьких из них будет достигать 10 этажей, самых высоких – 18-ти. На проект планируют потратить миллиард рублей.

Второй ЖК собираются возвести на участке в 0,7 гектаров на площади около 20 тысяч квадратных метров по адресу: улица 9 Января, 233. На нем появится два дома высотой 19 этажей каждый. Строительство ориентировочно продлится до полутора-двух месяцев. На этот ЖК собираются выделить 0,5 миллиарда рублей.

Строительство этих двух жилищных комплексов будет вестись с использованием эксроу-счетов. Напомним, деньги с них «разморозят» только после того, как дома сдадут в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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