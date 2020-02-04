Воронежцы за год взяли больше 271 тысячи потребительских займов

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:57:42+03:00

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Жители нашей страны стали осторожнее относиться к потребительским займам. Так, в 2019-ом в России раздали 19,45 млн потребкредитов. Это лишь на 2,7% больше, чем годом ранее. А четвертом квартале, то есть непосредственно перед Новым годом, когда люди настроены тратить, а не копить, – и вовсе произошло снижение интереса к подобным предложениям.

Впрочем, к воронежцам это правило относится в меньшей степени: в нашем регионе отмечен рост обращений за потребительскими займами – на 8,8%. Всего наши земляки взяли в прошедшем году больше 271 тысячи таких займов.

Для сравнения в Москве за то же время выдали 880 тысяч потребительских кредитов. Рост составил 11,5%. А, например, во Владимирской области отмечено снижение на 3,5% до 167 тысяч.

- В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке банками заемщиков, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

ИСТОЧНИК KP.RU