2020-02-04T15:46:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области по факту аварии с микроавтобусом "Мерседес" и фурой возбудили уголовное дело

В ДТП погибли два человека и двое получили ранения
Ярослав ИВАНОВ
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фото ГУ МВД России по Воронежской областифото ГУ МВД России по Воронежской области
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Следственный отдел МВД России по Павловскому району возбудил уголовное дело по обстоятельствам ДТП, которое произошло утром 4 февраля на федеральной трассе в Павловском районе. Напомним, в 5.50 на 654-м километре М4-«Дон» "Мерседес спринтер" перевернулся в кювет после того, как по касательной задел фуру МАЗ.

- Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в аварии погибли два жителя Ставропольского края, 20 и 48 лет. Пострадали двое мужчин, 39 и 32 лет, - сменный водитель и пассажир микроавтобуса. Сам водитель «Мерседеса Спринтера» не пострадал. В микроавтобусе в момент аварии находилось 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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