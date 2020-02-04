В Воронежской области по факту аварии с микроавтобусом "Мерседес" и фурой возбудили уголовное дело
Следственный отдел МВД России по Павловскому району возбудил уголовное дело по обстоятельствам ДТП, которое произошло утром 4 февраля на федеральной трассе в Павловском районе. Напомним, в 5.50 на 654-м километре М4-«Дон» "Мерседес спринтер" перевернулся в кювет после того, как по касательной задел фуру МАЗ.
- Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Напомним, в аварии погибли два жителя Ставропольского края, 20 и 48 лет. Пострадали двое мужчин, 39 и 32 лет, - сменный водитель и пассажир микроавтобуса. Сам водитель «Мерседеса Спринтера» не пострадал. В микроавтобусе в момент аварии находилось 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU