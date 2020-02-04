Воронежцев развеселят «Уральские пельмени»
20 февраля в Воронеже пройдет концерт одной из самых смешных и зажигательных команд страны - «Уральских пельменей». Юмористы привезут программу «Лучшее», в которую войдут самые популярные и самые свежие номера, смешные миниатюры на любые темы и гарантированно белый юмор для семейной аудитории.
На концерте обязательно прозвучат фирменные веселые песни от Сергея Ершова и Дмитрия Соколова, покажут всенародно любимый номер (уже превратившийся в сериал) с Дмитрием Брекоткиным в роли тещи, будут зажигательная парочка Романа Постовалова и Ксении Корневой, мужественные герои Сергея Исаева и роскошные женские образы от Максима Ярицы, очаровательная Илана и любимый музыкант Сергей Калугин.
Шоу пройдет в Event-Hall 20 февраля в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU