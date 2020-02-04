Житель Воронежской области на пьянке зарезал любовника бывшей жены
Сначала вместе выпивали, а потом поругались
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58-летнего житель Нововоронежа получил 8 лет за убийство.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Нововоронежец выпивал в своей квартире вместе с бывшей сожительницей и ее новым кавалером. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Гость несколько раз ударил хозяина по лицу. Тот в ответ взял на кухне нож и припугнул им оппонента. 35-летний мужчина выбежал из квартиры в коридор, но хозяин догнал его и пару раз ударил в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Теперь убийца отправится в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU