Уклонявшемуся от налогов воронежскому предпринимателю пришлось заплатить в казну на 6 млн больше

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:45:42+03:00

Чтобы избежать тюрьмы, бизнесмену пришлось возместить и неуплаченную сумму, а еще пени и штраф

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Воронежские следователи закрыли уголовное дело руководителя коммерческой организации за уклонение от уплаты налогов.

За 2017 год директор компании, занимавшейся строительство, создал фиктивную схему договоров, по которой в бухучет предприятия и налоговую отчетность включили заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неуплаченного НДС составила около 26 миллионов рублей. И плюс пени. Предпринимателю грозил срок до шести лет.

- Нарушителю дали возможность погасить налоговую задолженность. Он выплатил 32 млн. рублей (долг плюс пени). Поэтому согласно закону, следователь прекратил уголовное преследование директора фирмы, закрыв его дело. Ведь целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, - отметил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

ИСТОЧНИК KP.RU