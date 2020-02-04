Жительница Воронежской области пыталась подкупить жертву изнасилования, чтобы спасти брата от тюрьмы

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:23:25+03:00

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В суд передают дело 57-летней жительницы села Дьяченково Богучарского района, обвиняемой в подкупе потерпевшей ради дачи ложных показаний.

В сентябре 2019 года Кантемировский следственный отделом возбудил уголовное дело на 47-летнего мужчину, изнасиловавшего 40-летнюю знакомую. Пока он был под стражей, сестра подозреваемого, желая помочь ему уйти от уголовной ответственности, приехала домой к потерпевшей и предложила ей деньги, чтобы та поменяла показания на следствии, сообщив, что половой акт с ее родственником произошел по обоюдному согласию. Потерпевшая сообщила о предложении в полицию.

И при передаче 20 тысяч рублей сестру обвиняемого задержали, теперь ее тоже ждет суд, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU