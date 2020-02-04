2020-02-04T14:04:38+03:00
Спорт

На спортивный праздник в Воронеж приедут Дмитрий Губерниев, Аделина Сотникова и Максим Ковтун

В программе мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, ледовое шоу, хоккейный матч
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 февраля в Воронеже отметят Всероссийский день зимних видов спорта. С 10 утра и до вечера горожан ждет на площади Ленина насыщенная программа, официальную часть которой будет вести известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На праздник в Воронеж приедут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, многократный призер чемпионатов мира и Европы, фигурист Максим Ковтун и двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова.

Воронежцы смогут сфотографироваться с олимпийским факелом Сочи-2014, посетить анимационные площадки и биатлонный тир, мастер-классы по фигурному катанию и керлингу. Гостей ждет зимний квест и розыгрыш более 1000 призов от Команды России, а также конькобежные старты «Воронежские молнии», турниры по керлингу, хоккейный матч, ледовое шоу. Будет работать полевая кухня.

Официальное открытие в 12.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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