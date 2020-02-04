Жительница Воронежа потеряла 400 тыс, сдав авто в аренду таксисту

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:40:32+03:00

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Воронежские полицейские поймали похитителя автомобиля, которого искали три месяца. Заявление 27-летняя жительница написала еще в октябре 2019-го. Дама передала свой автомобиль «Рено Логан» в аренду 28-летнему жителю Курской области для работы в такси с последующим выкупом. Однако через некоторое время мужчина перестал вносить плату за пользование транспортным средством, а затем исчез, отключив мобильный телефон. Владелица автомобиля оценила ущерб в 400 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска несколько месяцев устанавливали местонахождение преступника. И вот в один из его визитов в Воронеж его задержали. В отделе полиции мужчина признался, что испытывал финансовые трудности, поэтому продал автомобиль для разукомплектации, а деньги потратил на личные цели. За мошенничество ему до 6 лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU