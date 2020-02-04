Алена Бабенко прочитает воронежской детворе сказки братьев Гримм

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:35:27+03:00

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Симфонический оркестр Воронежского концертного зала продолжает литературно-музыкальный цикл «Сказки с оркестром», в котором шедевры литературного творчества соединяются с первоклассной музыкой.

14 февраля в Воронеж приедет Алена Бабенко («Водитель для Веры», «Люби меня», «О чем говорят мужчины», «На море!», «Чертово колесо»). Известная актриса прочитает на ночь воронежской ребятне сказки братьев Гримм. Всеми любимые истории «Гензель и Гретель» и «Король Дроздобород» прозвучат под музыку Вагнера, Брукнера, Брамса, Хумпердинка, Малера, Дюка.

"Сказки с оркестром" пройдут в Воронежском концертном зале 14 февраля в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU